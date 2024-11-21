Как продлить срок службы смартфона: топ-6 советов для владельцев устройств Android

Несколько рекомендаций помогут продлить "жизнь" старого смартфона и, возможно, не придется его менять на новый.

Стоимость телефонов растет, поэтому пользователи не так часто меняют устройства. Чтобы продлить срок службы старенького, но любимого смартфона, стоит придерживаться нескольких правил, пишет Voice of America.

Уход за аккумулятором

Одним из важнейших элементов, влияющих на срок службы смартфона, является аккумулятор. Производитель iPhone Apple утверждает, что возраст аккумуляторной батареи мало связан с тем, когда она была произведена. Вместо этого он зависит от сложного сочетания факторов, включая температуру и историю зарядки. "По мере химического старения литий-ионных аккумуляторов количество заряда, которое они могут удерживать, уменьшается, что приводит к сокращению срока службы батареи и снижению пиковой производительности", — сообщает Apple.

Samsung, которая использует операционную систему Android в своих смартфонах, утверждает, что ее литий-ионные аккумуляторы работают лучше всего, когда их уровень заряда превышает 50 процентов. Компания не рекомендует полностью разряжать аккумулятор

В онлайн-руководстве Samsung также заявила, что многократное падение заряда батареи до нуля процентов может сократить срок ее службы и снизить общую производительность. "Если это произойдет, вам придется заряжать батарею чаще, и она может проработать всего несколько часов, прежде чем потребуется зарядка".

Избегание экстремальных температур

Apple утверждает, что ее батареи уже нагреваются во время зарядки, поэтому телефоны не следует заряжать при очень высоких температурах. Например, зарядка iPhone при температуре выше 35 градусов по Цельсию "может навсегда сократить срок службы батареи".

Samsung также заявляет, что экстремальная жара или холод могут повредить батареи. Компания предупреждает пользователей не оставлять свои телефоны в транспортных средствах или других закрытых помещениях в очень жаркую или холодную погоду.

Google создала операционную систему Android и производит смартфоны Pixel. Она предупреждает, что горячие батареи быстрее теряют заряд, даже если они не используются.

Изменение настроек питания

Попробуйте изменить настройки смартфона, чтобы приложения и другие операции устройства потребляли меньше энергии. Это может продлить срок службы аккумулятора и увеличить время между зарядками.

Примерами могут служить уменьшение яркости экрана телефона, переход на темную тему и более раннее выключение экрана. Также можно посмотреть использование батареи в настройках устройства, чтобы определить энергоемкие приложения, которые можно отключить или удалить.

Кроме того, если уровень заряда iPhone падает ниже 10 процентов, пользователи могут включить режим низкого энергопотребления, чтобы продлить срок службы батареи до следующей зарядки. У телефонов Android есть похожий "режим энергосбережения". Но хотя этот режим можно оставлять включенным постоянно, эксперты говорят, что это может повлиять на общую производительность телефона.

Samsung утверждает, что еще один способ экономии энергии — это отключение Bluetooth или Wi-Fi, когда они не используются. Однако Apple советует пользователям iPhone оставлять их включенными, поскольку они потребляют очень мало энергии, когда не подключены.

Защитные пленки и чехлы

Многие пользователи смартфонов уже знают о преимуществах использования защитных пленок и чехлов для устройств. Эксперты советуют не использовать пластиковые версии, которые могут повредить лицевую панель телефона.

Сайт устройств iFixit рекомендует выбирать те, которые сделаны из термопластичного полиуретана (TPU), который сочетает в себе как пластик, так и резину, или закаленного стекла. Оба варианта обеспечивают более надежную защиту.

Содержание устройства в чистоте

Смартфоны могут собирать грязь и другие материалы, которые могут блокировать отверстия портов и ухудшать производительность. Эксперты говорят, что зубочистку или зубную щетку можно использовать для удаления большей части этих веществ. Но они советуют пользователям убедиться, что процесс удаляет материал, а не заталкивает его глубже внутрь.

Своевременные обновления

Программное обеспечение — еще одна важная часть продления срока службы телефона. Эксперты рекомендуют часто загружать последние обновления операционной системы. Это ограничит проблемы, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и работой батареи устройства.

Ранее мы писали о том, как защитить смартфон от мороза. Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.