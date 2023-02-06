Росія спрощує виробництво високоточних ракет через брак комплектуючих, — ГУР

Підприємства країни-агресора, як стверджують у розвідці, змушені йти на такий крок, щоб прозвітувати перед Кремлем про випуск великої кількості зброї.

Related video

У Російській Федерації продовжують випускати нові ракети, але спрощення через проведення імпортозаміщення призвели до того, що це вже "зовсім не та" зброя. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у своїй статті для організації "Українські технології та стратегії", повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Він повідомив, що Україна ділиться зі своїми партнерами інформацією про знайдені типи озброєнь, щоб ефективніше перекривати канали постачання.

"Ворог це розуміє і намагається провести імпортозаміщення, але ми знаємо, що реальних результатів у цьому напрямі досягти їм буде надзвичайно складно, а іноді й неможливо взагалі", – заявив Скібіцький.

Він зазначив, що Росія змушена йти на спрощення виробництва, що дозволяє керівникам підприємств звітувати перед Кремлем про створення великої кількості зброї, але вона набагато гірша за ту, що випускалася раніше.

"Спрощення виробництва стосується насамперед високоточного озброєння, і в результаті воно вже перестає бути високоточним. Якщо вони не мають певних комплектуючих західного виробництва, то просто спрощують систему управління, систему навігації тощо. Так, це потужна ракета, але вона не відповідає тим характеристикам, які були на самому початку", – наголосив Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що Росія має відчутні проблеми з виробництвом ракет. Скібіцький заявив, що раніше Росія виробляла в середньому 200 ракет на рік, а зараз може випускати чотири ракети Іскандер і близько 20-30 ракет Х-101.

При цьому виробництво залежить від іноземних комплектуючих, яких на складах дуже мало.

Нагадаємо, що 25 січня представник розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Москва може бути потенційною метою для засобів ураження Збройних сил України.

Крім того, 6 лютого видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Росія передала Ірану озброєння, яке захопила на полі бою в Україні.