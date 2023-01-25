"Дістанемо до Кремля": на території РФ для ЗСУ існують реальні цілі, — ГУР (відео)

Заступник голови розвідки Вадим Скібіцький уточнив, що цими цілями можуть бути військові аеродроми за прикладом "Енгельса", а також об'єкти базування російських ракетних комплексів "Іскандер" та С-400.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Москва може бути потенційною ціллю засобів ураження Збройних сил України. Саме тому на дахах урядових будівель російської столиці почали встановлювати системи ППО. Про це під час телемарафону 25 січня розповів заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

У процесі інтерв'ю представник військової розвідки зазначив, що для українських захисників існує реальна ціль, чи то на тимчасово окупованих територіях, чи то на території власне РФ. І завдання ЗСУ полягає у знищенні цих цілей з урахуванням критичності того чи іншого об'єкта.

[ + – ] Вадим Скібіцький про удари по території РФ (дивитися з 3:25)

За словами заступника голови розвідки, у списку цих цілей — об'єкти, де розміщені комплекси "Іскандер", С-400 та російські військові аеродроми. Як приклад, Скібіцький навів аеродром "Енгельс", звідки противник завдає ракетних ударів по Україні.

Далі йшлося про системи ППО, які були розміщені довкола Кремля. На думку заступника голови ГУР, це сталося після того, як було здійснено атаку на військові аеродроми стратегічного призначення.

"Це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо й до Кремля", — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, 20 січня журналісти агентства Bloomberg звернули увагу на те, що в Москву та її передмістя російська влада почала стягувати системи ППО. Ці заходи були вжиті після того, як по військових базах у Саратові та Рязані були завдані удари за допомогою українських дронів.

Коментуючи подію, фахівці Інституту вивчення війни зазначили, що розміщення на дахах Москви систем ППО пов'язане зі спробою влади створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Так у Кремлі активізують зусилля щодо формування громадської думки, згідно з якою Росія веде екзистенційну війну.