"Тяжка війна": в ISW пояснили, навіщо в Москві розмістили ППО на дахах будівель

Аналітики вважають, що встановлення систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Росії є частиною "інформаційної операції".

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У Російській Федерації розмістили системи ППО на дахах будівель у Москві, щоб створити всередині країни інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 січня.

На думку аналітиків, у Кремлі активізують зусилля щодо формування громадської думки, згідно з якою Росія веде екзистенційну війну. В ISW вказали на те, що розповсюдженням знімків систем ППО Панцир-С1 на дахах будівель у РФ займалися російські ЗМІ та блогери.

"Деякі російські воїнкори відреагували на ці зображення із задоволенням, що москвичі нарешті дізнаються, що Росія залучена до "важкої війни" в Україні", — зазначають у звіті.

В ISW припускають, що демонструючи військову техніку у великих містах, влада РФ прагне зобразити війну в Україні "небезпечнішою" для російського суспільства. При цьому аналітики не схильні вважати, що у Кремлі всерйоз розраховують на обстріл Москви з боку України.

"Малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і, ймовірно, він бере участь у цій показній грі, щоб підтримати посилення інформаційних операцій щодо підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні та подальших жертв", — вважають в ISW.

Автори звіту також згадали про те, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився дати коментар із цього приводу, а депутат Держдуми Євген Лебедєв взагалі назвав знімки ППО на дахах будівель у РФ фейком.

Нагадаємо, що 20 січня видання Bloomberg повідомило про стягування систем ППО до Москви та передмістя російської столиці. Журналісти зазначили, що напередодні територію Росії атакували дрони.

Фокус також писав про те, що у ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві. Спікер Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що "у нормальних країнах встановлюють модульні установки ППО".

Ще ми повідомляли, що система ППО "Панцир-С1" була помічена поряд із резиденцією російського президента Володимира Путіна у Ново-Огарьові під Москвою. Очевидці виявили ППО через гучний звук її роботи.