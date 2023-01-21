"Тяжелая война": в ISW объяснили, зачем в Москве разместили ПВО на крышах зданий

Аналитики считают, что установка систем противовоздушной обороны на крышах зданий в России является частью "информационной операции".

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В Российской Федерации разместили системы ПВО на крышах зданий в Москве, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 января.

По мнению аналитиков, в Кремле активизируют усилия по формированию общественного мнения, согласно которому Россия ведет экзистенциальную войну. В ISW указали на то, что распространением снимков систем ПВО Панцирь-С1 на крышах зданий в РФ занимались российские СМИ и блогеры.

"Некоторые российские военкоры отреагировали на эти изображения с удовлетворением, что москвичи наконец-то узнают, что Россия вовлечена в "тяжелую войну" в Украине", — отмечают в отчете.

В ISW предполагают, что, демонстрируя военную технику в крупных городах, власти РФ стремятся изобразить войну в Украине "более опасной" для российского общества. При этом аналитики не склонны считать, что в Кремле всерьез рассчитывают на обстрелы Москвы со стороны Украины.

"Маловероятно, что Кремль полагает, что Украина нацелится на Москву, и, вероятно, он участвует в этой показной игре, чтобы поддержать усиление информационных операций по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам", — считают в ISW.

Авторы отчета также упомянули о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался дать комментарий по этому поводу, а депутат Госдумы Евгений Лебедев и вовсе назвал снимки ПВО на крышах зданий в РФ фейком.

Напомним, что 20 января издание Bloomberg сообщило о стягивании систем ПВО в Москву и пригороды российской столицы. Журналисты отметили, что накануне территория России была атакована дронами.

Фокус также писал о том, что в ВСУ высмеяли размещение ПВО на крышах зданий в Москве. Спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат сказал, что "в нормальных странах устанавливают модульные установки ПВО".

Еще мы сообщали, что система ПВО "Панцирь-С1" была замечена рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой. Очевидцы обнаружили ПВО из-за громкого звука ее работы.