"Достанем до Кремля": на территории РФ для ВСУ существуют реальные цели, — ГУР (видео)

Замглавы разведки Вадим Скибицкий уточнил, что этим целями могут быть военные аэродромы по примеру "Энгельса", а также объекты базирования российских ракетных комплексов "Искандер" и С-400.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что Москва может быть потенциальной целью для средств поражения Вооруженных сил Украины. Именно поэтому на крышах правительственных зданий российской столицы начали устанавливать системы ПВО. Об этом 25 января во время телемарафона рассказал заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

В ходе интервью представитель военной разведки отметил, что для украинских защитников существует реальные цели, будь то на временно оккупированных территориях или же на территории самой РФ. И задача ВСУ состоит в уничтожении этих целей с учетом критичности того или иного объекта.

[ + – ] Вадим Скибицкий об ударах по территории РФ (смотреть с 3:25)

По словам замглавы разведки, в списке этих целей — объекты, где размещены комплексы "Искандер", С-400 и российские военные аэродромы. В качестве примера Скибицкий привел аэродром "Энгельс", откуда противник наносит ракетные удары по Украине.

Далее речь зашла о системах ПВО, которые были размещены вокруг Кремля. По мнению замглавы ГУР, это произошло после того, как была осуществлена атака на военные аэродромы стратегического назначения.

"Это было после Энгельса. Это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", — отметил Скибицкий.

Напомним, 20 января журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в Москву и ее пригороды российские власти начали стягивать системы ПВО. Эти меры были предприняты после того как по военным базам в Саратове и Рязани были нанесены удары с помощью украинских дронов.

Комментируя событие специалисты Института изучения войны отметили, что размещения на крышах Москвы систем ПВО связано с попыткой властей создать информационные условия для затяжной войны в Украине. Таким образом в Кремле активизируют усилия по формированию общественного мнения, согласно которому Россия ведет экзистенциальную войну.