Російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал з Калінінської АЕС, – "Енергоатом"

Навчати росіян повинні були українські інструктори, але вони відмовилися. Через це, як розповідають в "Енергоатомі", їм заблокували доступ до робочих місць.

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У тимчасово окупований Енергодар на Запоріжжі Росія завезла працівників з Калінінської АЕС. Планується, що вони працюватимуть на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом".

Серед "заїжджих гастролерів" представники "атомних спеціальностей". Зокрема, інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі та інші.

Окупанти обіцяють, що новий персонал готуватимуть на спеціальному тренажері, але, за повідомленням "Енергоатому", українські інструктори відмовилися навчати атомників країни-агресорки, тож їм заблокували доступ до робочих місць.

"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини", — йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Зазначається, що тим працівникам, які перейшли на бік РФ і підписали із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", росіяни значно зменшили заробітну плату та повідомили про скасування українського трудового стажу та відпусток.

2 листопада ЗС РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії, які дозволяли підтримувати зв'язок Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Станція перейшла в режим повного знеструмлення, а 5-й і 6-й енергоблоки після блекауту перевели у холодний стан.

Раніше Фокус писав, що наприкінці жовтня ЗС РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС. Через зупинку енергоблоків ядерного об'єкта сталося масове вимирання риби.