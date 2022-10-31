"Массово вимирає риба": ЗС РФ спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС (відео)

Через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач, де є два види тепловодних риб, які виконували санітарну функцію.

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Дії російських військ на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі призвели до екологічної катастрофи. У ставку-охолоджувачі на станції масово гине риба, це знищує важливу екологічну складову роботи станцію. Про це повідомили в енергетичній компанії "Енергоатом".

У відомстві розповіли, що через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС. Внаслідок чого температура води впала до +13°C, що призвело до вимирання риби у ставку.

Зараз там є два види риб — тепловодна тиляпія та азіатський сом, завезений близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, вони знищують зелені водорості та забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

"В умовах, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче від +18 градусів, риба розмножувалася. Отже, якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", — розповіли в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що російські окупанти розпочали незаконне будівництво на території ЗАЕС. Українська сторона просить розібратися у ситуації на ЗАЕС МАГАТЕ для отримання повнішої інформації.

16 жовтня в компанії "Енергоатом" розповіли, що російські війська тричі мало не влаштували на ЗАЕС атомну катастрофу за прикладом японської "Фукусіми". Водночас її загроза залишається високою, а персоналу заборонили залишати межі об'єкта.