РФ будує незаконний об'єкт на ЗАЕС: Україна звернулася до МАГАТЕ (відео)

Виконувач обов'язків головного інспектора з ядерної безпеки Олег Коріков заявив, що українська сторона просить розібратися в ситуації на ЗАЕС для отримання повнішої інформації.

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Російські окупанти розпочали незаконне будівництво на території Запорізької АЕС. У зв'язку з цим Державна інспекція ядерного регулювання України звернулася до МАГАТЕ з проханням здійснити перевірку. Про це повідомив 27 в. о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

За словами чиновника, це будівництво порушує договір щодо гарантій між Україною та МАГАТЕ, оскільки йдеться про зміну технологій на ядерній установці, і про ці зміни необхідно попереджати міжнародне агентство.

"Ми маємо зараз фактично несанкціоновані будівельні роботи на ядерній установці сховища відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться у межах промислового майданчика ЗАЕС", — заявив Коріков.

Крім того, перед проведенням будівельних робіт і зміною модифікації установки необхідно всебічно розглянути їх безпеку, що в цих умовах неможливо, оскільки український персонал не має доступу до цього будівництва.

Також Коріков зазначив, що Україна поки не має інформації про те, яке саме будівництво було розпочато на території ЗАЕС.

"Держатомрегулювання уже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали повнішу інформацію", — заявив Коріков.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія під час відступу може спробувати залишити після себе випалену землю. На думку заступника начальника головного управління Олексія Громова, не виключено, що окупанти можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС, щоб остаточно вивести її з ладу та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши при цьому Україну.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 27 жовтня на Раді безпеки ООН розглядатиметься питання про створення захисної зони навколо Запорізької АЕС. За його словами, такий захід необхідний для того, щоб запобігти великій ядерній катастрофі.