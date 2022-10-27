Генштаб ЗСУ попередив про підготовку росіянами серії терактів

Українське командування вважає найвірогіднішим сценарій, за якого росіяни підриватимуть житлові масиви, знищуватимуть інфраструктуру та спробують вивести з ладу атомну станцію.

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Під час відступу російська армія може спробувати перетворити райони, що залишаються, на випалену землю. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

У Генштабі вважають, що окупанти зробили висновки зі свого відступу із Харківської області у вересні. Тепер від противника очікують на прийняття анонсованих російським командуванням "непростих рішень": знищення інфраструктури на захоплених ними раніше територіях.

У тому, що росіяни здатні на це, сумнівів немає. Генерал Громов зазначив, що так звана "друга армія світу" не має уявлення про будь-яку гуманність, окупанти не дотримуються міжнародних конвенцій, а Кремль і російська пропаганда весь час брешуть.

"Найімовірніше, що під час відступу противник на тлі масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих ним територій на випалену землю із заподіянням критичної шкоди інфраструктурі повернутих Україні територій", — сказав Олексій Громов. — Враховуючи останні інформаційні вкидання з боку Російської Федерації щодо "брудної бомби", імовірно також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи зі звинуваченням у цьому України".

За словами генерала, про те, що росіяни готують такий сценарій, говорить той факт, що вони вже навіть спрогнозували наслідки катастрофи на ЗАЕС, які враховували напрям вітру. Опубліковані ними моделі показують, що найсильніше від радіоактивного зараження постраждають території, розташовані на Захід від Енергодару.

Нагадаємо, 26 жовтня вкотре МАГАТЕ заявило про необхідність створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що український Гідрометцентр змоделював наслідки аварії на Запорізькій АЕС. За даними вчених, у разі аварії постраждають східні регіони України, а також Бєлгородська, Курська та інші сфери РФ.