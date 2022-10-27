Генштаб ВСУ предупредил о подготовке россиянами серии терактов

Украинское командование считает наиболее вероятным сценарий, при котором россияне будут подрывать жилые массивы, уничтожать инфраструктуру и попытаются вывести из строя атомную станцию.

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Во время отступления российская армия может попытаться превратить оставляеме районы в выжженую землю. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В Генштабе считают, что оккупанты сделали выводы из своего отступления из Харьковской области в сентябре. Теперь от противника ожидают принятия анонсированных российским командованием "непростых решений": уничтожения инфраструктуры на захваченных ими ранее территорий.

В том что россияне способны на это, сомнений нет. Генерал Громов отметил, что у так называемой "второй армии мира" отсутствует представление о какой-либо гуманности, оккупанты не соблюдают международные конвенции, а Кремль и российская пропаганда все время лгут.

"Наиболее вероятно, что во время отступления противник на фоне массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение временно оккупированных им территорий в выжженную землю с причинением критического ущерба инфраструктуре возвращенных Украине территорий, — сказал Алексей Громов. — Учитывая последние информационные вбросы со стороны Российской Федерации относительно "грязной бомбы", не исключено также, что оккупанты могут организовать подрывы на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины".

По словам генерала, о том, что россияне готовят такой сценарий, говорит тот факт, что они уже даже спрогнозировали последствия катастрофы на ЗАЭС, которые учитывали направление ветра. Опубликованные ими модели показывают, что сильнее всего от радиоактивного заражения пострадают территории, расположенные к Западу от Энергодара.

Напомним, 26 октября в очередной раз МАГАТЭ заявило о необходимости создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что украинский Гидрометцентр смоделировал последствия аварии на Запорожской АЭС. По данным ученых, в случае аварии пострадают восточные регионы Украины, а также Белгородская, Курская и другие области РФ.