Пойдет на РФ: Укргидрометцентр спрогнозировал распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Согласно наблюдениям, радиоактивное облако направится на север и затронет часть центральных и восточных областей Украины. После чего радиация распространится в прилегающих к Украине областях РФ.

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В украинском Гидрометцентре смоделировали последствия аварии на Запорожской АЭС. В опубликованном ролике, который был создан на основе ежедневных наблюдений Центра прогнозирования последствий радиационных аварий, можно увидеть, что в случае аварии пострадают восточные регионы Украины, а также Белгородская, Курская и другие области РФ.

В Гидрометцентре отметили, что работники Центра ежедневно осуществляют моделирование атмосферного переноса потенциальных выбросов с использованием JRODOS – европейской онлайн-системы поддержки принятия управленческих решений в случае аварийного выброса радиоактивных веществ в окружающую среду.

"Данные многолетних наблюдений погоды в районе Запорожской АЭС свидетельствуют о преимущественном направлении движения атлантических воздушных масс в этих широтах с запада на восток, с периодическим смещением в северные регионы Восточно-Европейской платформы или на юго-восток", — отметили в Центре.

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Исходя из данной информации следует, что в случае аварии на ЗАЭС радиоактивное облако под воздействием воздушных масс последует в северном направлении через участки в Полтавской, Харьковской, Сумской областей, а также затронет часть территорий Донбасса. После чего радиация распространится в юго-западных областях РФ, включая Белгородскую, Курскую, Калужскую, Брянскую и Воронежскую области.

Вместе с тем отметим, что данные прогноза актуальны на случай условного выброса в период с 25 по 28 октября.

Ранее сообщалось, что по сведениям "Энергоатома" действия российских оккупантов на территории Запорожской АЭС уже трижды могли привести к трагедии масштаба японской "Фукусимы". По словам директор компании Петра Котина, на ЗАЭС остается высокая угроза атомной катастрофы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 октября заявил, что Россия намерена обсудить в ООН вопрос о создании Украиной "грязной бомбы". По его словам, Москва обладает информацией, которая указывает на то, что украинские институты якобы обладают технологиями, позволяющими создать атомную "грязную бомбу".