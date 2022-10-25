Піде на РФ: Укргідрометцентр спрогнозував поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Згідно з спостереженнями, радіоактивна хмара попрямує на північ і торкнеться частини центральних та східних областей України. Потім радіація пошириться у прилеглих до України областях РФ.

Related video

В українському Гідрометцентрі змоделювали наслідки аварії на Запорізькій АЕС. В опублікованому ролику, створеному на основі щоденних спостережень Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій, можна побачити, що у разі аварії постраждають східні регіони України, а також Бєлгородська, Курська та інші області РФ.

У Гідрометцентрі зазначили, що працівники Центра щодня здійснюють моделювання атмосферного перенесення потенційних викидів із використанням JRODOS – європейської онлайн-системи підтримки прийняття управлінських рішень у разі аварійного викиду радіоактивних речовин у довкілля.

"Дані багаторічних спостережень погоди в районі Запорізької АЕС свідчать про переважний напрямок руху атлантичних повітряних мас у цих широтах із заходу на схід, з періодичним зміщенням у північні регіони Східно-Європейської платформи або на південний схід", — зазначили в Центрі.

Важливо

60 рокiв Карибської кризи. Путін хоче бути крутішим за Хрущова

З огляду на цю інформацію випливає, що у разі аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара під впливом повітряних мас піде у північному напрямку через ділянки у Полтавській, Харківській, Сумській областях, а також торкнеться частини територій Донбасу. Після цього радіація пошириться у південно-західних областях РФ, включно з Бєлгородською, Курською, Калузькою, Брянською та Воронезькою областями.

Водночас зазначимо, що дані прогнозу є актуальними на випадок умовного викиду в період з 25 по 28 жовтня.

Раніше повідомлялося, що за даними "Енергоатому" дії російських окупантів на території Запорізької АЕС вже тричі могли призвести до трагедії масштабу японської "Фукусіми". За словами директора компанії Петра Котіна, на ЗАЕС залишається висока загроза атомної катастрофи.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 24 жовтня заявив, що Росія має намір обговорити в ООН питання щодо створення Україною "брудної бомби". За його словами, Москва має інформацію, яка вказує на те, що українські інститути нібито мають технології, що дозволяють створити атомну "брудну бомбу".