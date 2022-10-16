Росіяни тричі мало не влаштували на Запорізькій АЕС нову "Фукусіму", — Енергоатом

На ЗАЕС залишається висока загроза атомної катастрофи, а персоналу заборонили залишати межі об'єкту.

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Ситуація на Запорізькій АЕС в Енергодарі з кожним днем погіршується, а дії окупантів вже тричі могли призвести до трагедії за прикладом японської "Фукусіми". Про це заявив генеральний директор національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем ЗС РФ, залишається найвища загроза атомної катастрофи.

Під час недавніх обстрілів росіяни пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків ядерного об'єкту, розташованого в Енергодарі. Понад те, як зазначає Петро Котін, ЗС РФ чинять фізичний та психологічний тиск на персонал Запорізької АЕС, змушуючи співробітників перейти на бік окупантів.

"Вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається в цих вантажівках. Зараз персонал намагаються змусити підписати з РФ трудові договори. У персоналу є вибір — або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур. Людям заборонено залишати межі АЕС", — продовжив гендиректор "Енергоатому" і додав, що з моменту захоплення ядерного об'єкту безвісти зникли понад 100 осіб, яких росіяни вивозили у невідомому напрямку.

Котін у спілкуванні з журналістами попередив, що дії ЗС РФ на Запорізькій АЕС вже тричі могли призвести до атомної катастрофи за прикладом японської "Фукусіми".

Працездатність ядерного об'єкта в Енергодарі, за його словами, безпосередньо залежить від електроживлення. Під час зупинки системи охолодження розпочинається розплавлення паливних стрижнів реакторів, що призведе до трагедії. Подібний сценарій Петро Котін порівняв з аварією на японській "Фукусімі", коли система електропостачання була зруйнована сильним цунамі, а за кілька годин почалося розплавлення важливих елементів.

Нагадаємо, 11 жовтня після чергових обстрілів окупанти підключили Запорізьку АЕС до російських ЛЕП.

Також повідомлялося, що російські загарбники викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка, якого можуть катувати для отримання інформації про особисті справи співробітників ядерного об'єкту.