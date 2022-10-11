"Для власних потреб": Запорізьку АЕС підключили до російських ЛЕП

У "Росатомі" повідомили, що електрогенератори, які раніше забезпечували станцію енергією, наразі відключено. А всі ЛЕП із підконтрольною Україні сторони, які постачали електрику ЗАЕС, перебиті.

Related video

Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) підключили до енергосистеми РФ для забезпечення потреб. За словами "члена головної ради адміністрації Запорізької області" Володимира Рогова, жодного перетікання електроенергії з української сторони не здійснюється — станція повністю запитана від російських ЛЕП. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

"Запорізька АЕС вже отримує електрику по ЛЕП для власних потреб. Атомна станція запитана по ЛЕП з нашого боку. Енергопотреби АЕС забезпечуються російською електрикою. Але говорити про перезапуск енергоблоків станції наразі поки що рано", — повідомив Рогов.

До цього в "Росенергоатомі" повідомили, що електропостачання Запорізької АЕС знову здійснюється ЛЕП, а електрогенератори, які раніше забезпечували подачу енергії, на станції вимкнені. При цьому окупанти звинуватили українські збройні сили в тому, що нібито вони перебили лінію електропередачі, яка йде з підконтрольної Києву території. І через це ЗАЕС відключилася від енергосистеми України.

Нагадаємо, 5 жовтня президент РФ Володимир Путін розпорядився забезпечити прийняття Запорізької АЕС у федеральну власність. А 10 російські окупанти в Енергодар нового "голову" станції Олега Романенка.

Згідно з даними BBC, окупаційна влада змушує співробітників ЗАЕС переходити на роботу в "Росатом", в іншому випадку погрожує їм відправкою на фронт. Журналісти зазначають, що ці кроки зумовлені тим, що підготовка нових спеціалістів до роботи на такому об'єкті триватиме до 10 років.