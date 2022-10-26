Щоб уникнути провокацій: МАГАТЕ пропонує ООН створити захисну зону навколо ЗАЕС (відео)

За словами гендиректора організації Рафаеля Гроссі, питання про створення такої зони навколо ЗАЕС пов'язане з тим, що обстріл атомної станції є постійною загрозою ядерній безпеці.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на Міжнародній конференції з атомної енергії у Вашингтоні заявив, що 27 жовтня він візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.

Гендиректор пояснив мету своєї участі в засіданні Ради безпеки. За його словами, необхідно запобігти великій ядерній аварії на Запорізькій АЕС.

"Завтра я покину вас усього на кілька годин, а потім повернуся, щоб знову вирушити на засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй для якнайшвидшого створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції", — сказав Гроссі.

Також гендиректор прокоментував ситуацію на ЗАЕС і повідомив, що вона на сьогодні неприйнятна. Він зазначив, що МАГАТЕ необхідно вжити якнайшвидших заходів, щоб захистити ЗАЕС.

Раніше пропозиція МАГАТЕ про створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні отримує рішучу міжнародну підтримку. 22 жовтня Гросії вперше запропонував створити таку зону. В опублікованому звіті він написав, що обстріли ЗАЕС є "постійною загрозою ядерної безпеки, може призвести до радіологічних наслідків".

З чим пов'язана пропозиція МАГАТЕ

Заява гендиректора МАГАТЕ прозвучала на тлі звинувачень Кремля у підготовці провокації в Україні із застосуванням "брудної бомби". Зокрема, РФ ініціювала засідання Ради безпеки ООН, на якому російська сторона висунула звинувачення на адресу України про готовність Києвом підірвати на своїй території пристрій з радіоактивною речовиною.

Після засідання стало відомо, що російська сторона не надала жодних доказів, які б підтверджували ці звинувачення. За словами заступника посла Великої Британії в ООН Джеймса Каріукі, Москва не надала жодних нових доказів на користь своїх тверджень і назвав слова російської сторони брехливими звинуваченнями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 жовтня запросив в Україну експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За словами глави українського МЗС, гендиректор організації Рафаель Гроссі погодився на візит в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із західними колегами російську дезінформацію про створення в Україні атомної "брудної бомби". За словами глави оборонного відомства, він відповів на всі помилкові звинувачення, назвавши заяви Москви ядерним шантажем.