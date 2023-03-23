Вернется в Африку: Пригожин готовится свернуть деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине, – СМИ

По словам основательницы политического консалтинга R.Politik Татьяны Становой, владелец армии наемников "всем мешает" в Кремле.

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может приостановить операции своих бойцов в Украине и сосредоточится на Африке. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

В публикации упоминается о том, что командование Вооруженных сил РФ сократило поставки снарядов для ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин также больше не может вербовать заключенных из российских тюрем.

Несмотря на месяцы штурма и огромные потери, бойцы ЧВК "Вагнер" так и не смогли полностью захватить украинский город Бахмут в Донецкой области. Кроме того, стремление Пригожина к независимости не одобрялось Кремлем.

Взирая на это, источники издания утверждают, что Евгений Пригожин намерен переключить внимание на африканские страны. Они также уточняют, что на данный момент нет очевидных признаков, указывающих на переход "вагнеровцев" в Африку.

"Пригожин всем мешает. Его единственная защита сейчас — это его личные отношения с Путиным, который все еще считает его в определенном смысле полезным", — утверждает основательница политического консалтинга R.Politik Татьяна Становая.

Авторы публикации отмечают, что Евгений Пригожин создал на территории Африки сеть в поддержку геополитических целей РФ, которая проходит через Ливию, Судан, Мали и Центральноафриканскую Республику.

Напомним, что по данным Politico от 20 января, ЧВК "Вагнер" зарабатывает в ЦАР миллионы для финансирования войны в Украине. Источником прибыли, вероятно, является добыча полезных ископаемых.

В публикации американского издания The Hill от 13 марта утверждается, что администрация президента США Джо Байдена не решается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, опасаясь ухудшения отношений со странами Африки.

Еще мы писали о том, что в ЮАР хотят обсудить с Кремлем ордер на арест Владимира Путина в преддверии его визита, запланированного на август 2023 года.