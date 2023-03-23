Повернеться в Африку: Пригожин готується згорнути діяльність ПВК "Вагнер" в Україні, - ЗМІ

За словами засновниці політичного консалтингу R.Politik Тетяни Станової, власник армії найманців "усім заважає" у Кремлі.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин може призупинити операції своїх бійців в Україні та зосередиться на Африці. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на обізнаних осіб.

У публікації згадується про те, що командування Збройних сил РФ скоротило постачання снарядів для ПВК "Вагнер". Євген Пригожин також більше не може вербувати ув'язнених із російських в'язниць.

Незважаючи на місяці штурму та величезні втрати, бійці ПВК "Вагнер" так і не змогли повністю захопити українське місто Бахмут у Донецькій області. Крім того, прагнення Пригожина до незалежності не схвалювалося Кремлем.

Попри це джерела видання стверджують, що Євген Пригожин має намір переключити увагу на африканські країни. Вони також уточнюють, що наразі немає очевидних ознак, що вказують на перехід "вагнерівців" до Африки.

"Пригожин усім заважає. Його єдиний захист зараз — це його особисті стосунки з Путіним, який все ще вважає його у певному сенсі корисним", — стверджує засновниця політичного консалтингу R.Politik Тетяна Станова.

Автори публікації зазначають, що Євген Пригожин створив на території Африки мережу на підтримку геополітичних цілей РФ, яка проходить через Лівію, Судан, Малі та Центральноафриканську Республіку.

Нагадаємо, що за даними Politico від 20 січня, ПВК "Вагнер" заробляє у ЦАР мільйони для фінансування війни в Україні. Джерелом прибутку, ймовірно, є видобуток корисних копалин.

У публікації американського видання The Hill від 13 березня стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена не наважується визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, побоюючись погіршення відносин із країнами Африки.

Ще ми писали про те, що в ПАР хочуть обговорити з Кремлем ордер на арешт Володимира Путіна напередодні візиту, запланованого на серпень 2023 року.