"Група Вагнера" заробляє у ЦАР мільйони для фінансування війни в Україні, — ЗМІ

Найманці Євгена Пригожина, за інформацією журналістів, не лише надають допомогу в будівництві та зміцненні шахт, а й встановлюють свої зенітні комплекси для охорони території.

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"Група Вагнера" розширює в Центральноафриканській Республіці гірничодобувні проєкти, прибуток від яких може бути використаний для спонсорування військових операцій в Україні. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Як інформують інсайдери, "Група Вагнера", власником якої є Євген Пригожин, розширює свою діяльність у ЦАР, де прибуток від видобутку корисних копалин може сягати майже $1 млрд на рік. Ці кошти, ймовірно, будуть використані для купівлі озброєння і фінансування найманців, які беруть участь у бойових діях в Україні.

У матеріалі Politico сказано, що чиновники США протягом кількох років попереджають союзників, що "Група Вагнера" використовує прибуток від видобутку корисних копалин для підтримки російської держави в умовах західних санкцій. Подробиці про проєкти в ЦАР показують, що гірничодобувна діяльність Євгена Пригожина стає все більш прибутковою і створює додатковий канал фінансування збройної агресії РФ проти України.

За інформацією журналістів, на сьогодні копальні охоплюють вісім виробничих зон на різних стадіях розробки, а глибина найбільшої з них становить приблизно 60 метрів. Співрозмовники видання не заперечують, що "вагнерівці" можуть надавати допомогу в будівництві ще одного об'єкта для довгострокової експлуатації та зміцнення шахти, спорудивши мости на переправах через річки та встановивши зенітні комплекси для охорони території.

"Нові дії, до яких вдаються найманці, вказують на довгострокові плани щодо шахти. Той факт, що вони створюють розширену гірничодобувну операцію, що вони створюють ці довгострокові плани, я думаю, вказує на те, наскільки вони інтегрувалися з місцевими військовими та на рівень залежності, який уряд ЦАР має від них", — цитує видання заступницю голови Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катріну Доксі.

Про серйозний вплив "Групи Вагнера" на місцевих чиновників також, на думку журналістів, вказує на той факт, що уряд ЦАР відмовився надавати миротворцям ООН дозвіл на залучення безпілотників над гірничодобувним об'єктом.

Раніше Фокус присвячував свою статтю "Групі Вагнера" та детально розповідав, як найманці Євгена Пригожина беруть участь у громадянській війні в ЦАР.

Наприкінці грудня видання The New York Times писало про діяльність "Групи Вагнера" у Центральноафриканській Республіці та стверджувало, що найманці змогли захопити владу в країні.