"Группа Вагнера" зарабатывает в ЦАР миллионы для финансирования войны в Украине, — СМИ

Наемники Евгения Пригожина, по информации журналистов, не только оказывають помощь в строительстве и укреплении шахт, но и устанавливают свои зенитные комплексы для охраны территории.

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"Группа Вагнера" расширяет в Центральноафриканской Республике горнодобывающие проекты, прибыль от которых может быть использована для спонсирования военных операций в Украине. Об этом говорится в материале издания Politico.

Как информируют инсайдеры, "Группа Вагнера", владельцем которой является Евгений Пригожин, расширяет свою деятельность в ЦАР, где прибыль от добычи полезных ископаемых может достигать около $1 млрд в год. Эти средства, вероятно, будут использованы для покупки вооружения и финансирования наемников, участвующих в боевых действиях в Украине.

В материале Politico сказано, что чиновники США в течение нескольких лет предупреждают союзников, что "Группа Вагнера" использует прибыль от добычи полезных ископаемых для поддержки российского государства в условиях западных санкций. Подробности о проектах в ЦАР показывают, что горнодобывающая деятельность Евгения Пригожина становится все более прибыльной для и создает дополнительный канал финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины.

По информации журналистов, на сегодняшний день рудник охватывает восемь производственных зон на различных стадиях разработки, а глубина самой большой из них составляет около 60 метров. Собеседники издания не исключают, что "вагнеровцы" могут оказывать помощь в строительстве еще одного объекта для долгосрочной эксплуатации и укреплении шахты, соорудив мосты на переправах через реки и установив зенитные комплексы для охраны территории.

"Новые действия, которые предпринимают наемники, указывают на долгосрочные планы в отношении шахты. Тот факт, что они создают расширенную горнодобывающую операцию, что они создают эти долгосрочные планы, я думаю, указывает на то, насколько они интегрировались с местными военными и на уровень зависимости, который правительство ЦАР имеет от них", — цитирует издание замглавы Центра стратегических и международных исследований Катрину Докси.

О серьезном влиянии "Группы Вагнера" на местных чиновников также, по мнению журналистов, указывает тот факт, что правительство ЦАР отказалось предоставлять миротворцам ООН разрешение на задействование беспилотников над горнодобывающим объектом.

Ранее Фокус посвящал свою статью "Группе Вагнера" и детально рассказывал, как наемники Евгения Пригожина участвуют в гражданской войне в ЦАР.

В конце декабря издания The New York Times писало о деятельности "Группы Вагнера" в Центральноафриканской Республике и утверждало, что наемники смогли захватить власть в стране.