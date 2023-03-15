РФ наберет 400 тысяч контрактников на службу и начинает скрытую мобилизацию, — СМИ

По информации журналистов, по всей России жителям начинают приходить повестки для "актуализации данных", однако на месте российских мужчин будут вербовать на фронт.

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Минобороны России с 1 апреля планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных. Российские регионы уже получили разнарядки от властей, а такие мероприятия начнутся вместе с весенним призывом. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источники в руководстве уральских регионов в материале за 10 марта.

По информации журналистов, субъекты РФ уже спустили квоты по количеству необходимых контрактов. В Челябинской и Свердловской областях на службу в Минобороны РФ должны поступить 10 тысяч человек, в Пермском крае — 9 тысяч.

Утверждается, что основная часть работы ляжет на сотрудников военных комиссариатов, а помогать им будут губернаторы, которые будут отвечать за распространение информации и выполнение плана.

Тем временем российская служба BBC 14 марта сообщила, что в Воронежской области начали раздавать повестки в военкомат. Власти региона утверждают, что это делается для сбора информации, а не для чего-то иного. Однако журналисты отмечают, что ситуация схожа с той, которая была перед объявлением Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года.

"Особо подчеркиваем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах", — заявили в правительстве Воронежской области.

В ведомстве уверяют, что повестки будут вручать лишь по месту жительства.

В свою очередь издание "Верстка" 14 марта писало, что российские военкоматы начали набор "добровольцев" на войну в Украине. По информации журналистов, с этим связанна рассылка повесток в Воронежской области. А такой набор будет проходить по всей стране.

Источники в силовых структурах региона рассказали, что таким образом РФ рассчитывает восполнить потери ряда дефицитных специальностей (артиллеристы, операторы бронемашин). Однако военные не исключают, что на фронт в итоге отправятся "отчаявшиеся люди, маргиналы, которым нечего терять"

Тем временем спикер Путина Дмитрий Песков заявил, планы по проведению второй волны мобилизации в России "в Кремле не обсуждают".

Напомним, 9 марта в ЦНС сообщили, что РФ готовит новую волну мобилизацию на Донбассе. По имеющейся информации, российские военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

7 марта аналитики из ISW отмечали, что Россия вряд ли объявит новую волну мобилизации раньше лета. Вероятно, в РФ вернулись к скрытому призыву на фронт, чтобы избежать обнародования приказа о масштабных мобилизационных мероприятиях.