"Ядром будут несовершеннолетние": РФ готовит новую волну мобилизации на Донбассе, – ЦНС

По имеющейся информации, российские военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

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Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях Луганщины и Донетчины. Об этом сегодня, 9 матра заявили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

По информации Сопротивления, "ядром" новой волны будут парни 2006 года рождения, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.

Кстати, на сайте центра национального сопротивления есть инструкция "что делать украинцам, получившим российскую повестку на временно оккупированных территориях". Также стоит акцентировать, что мобилизации подлежат граждане России, то есть – владельцы паспортов противника, поэтому, ЦНС призывает игнорировать паспортизацию России.

Напомним, 6 марта стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков из т.н. "ДНР" в ряды своей армии, так как хочет укрепить собственные позиции на политической арене.

17 февраля в оккупированном Мариуполе стартовала открытая мобилизация в ряды ВС РФ.

Раньше, в январе в ГУР заявили, что новая волна мобилизации не помешает Силам обороны проводить наступательные операции на передовой.