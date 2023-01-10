Новая мобилизация в РФ не сможет остановить масштабное наступление Украины, — ГУР

В военной разведке предполагают, что за счет мобилизации Кремль хочет организовать свое наступление для оккупации новых территорий.

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Новая волна мобилизации, которую могут объявить в России уже 15 января, не помешает Силам обороны проводить наступательные операции на передовой. Об этом 10 января в комментарии "Суспільному" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, военно-политическое руководство РФ 15 января может объявить новую волну мобилизации.

За счет призванных в ряды армии граждан, как утверждает Черняк, Кремль хочет осуществить масштабное наступление для оккупации новых украинских территорий.

Несмотря на планы по дальнейшему захвату регионов, российские оккупанты занимаются возведением фортификационных сооружений на тех направлениях, где они, теоретически, должны вести штурмовые действия.

"Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружение фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения", — продолжил Черняк в общении с журналистами.

Представитель ГУР отметил, что нельзя раскрывать планы относительно наступления Сил обороны Украины, но напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил перед военнослужащими задачу освободить территорию Украины от захватчиков.

Черняк также выразил надежду, что подразделениям ВСУ с помощью западного вооружения удастся одолеть Россию и выйти на государственную границу.

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Украины предупреждала, что в РФ могут объявить новую волну мобилизации, в ходе которой в ряды армии будут призваны до 500 тысяч человек.

Днем ранее, 9 января, Центр нацсопротивления, функционирующий при Силах спецопераций ВСУ, информировал, что на оккупированном Донбассе россияне составляют списки детей для возможной мобилизации.