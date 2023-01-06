Мобилизация в РФ: в российскую армию хотят призвать еще полмиллиона человек, — ГУР

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, мобилизованных планируют привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.

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В Кремле планируют провести новую волну мобилизации и пополнить ВС РФ 500 000 военнослужащих в дополнение к 300 000, которых мобилизовали в октябре. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает The Guardian.

По его словам, представители Украины считают, что мобилизованные будут участвовать в наступлениях операциях ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.

Если догадки представителей ГУР окажутся верными, ВС РФ за несколько месяцев практически удвоят свои довоенные силы. По данным военной разведки Украины, сейчас против нашей страны развернуты российские сухопутные войска численностью 280 тысяч.

По словам Скибицкого, ВС РФ понадобится около двух месяцев, чтобы сформировать войска, их успех или неудачи будут зависеть от того, насколько хорошо они вооружены и обучены. Многое будет зависеть и от продолжения поставок в Украину западных вооружений и боеприпасов для готовящихся резервных частей.

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По оценкам ГУР, новую волну мобилизации в РФ могут начать проводить с 15 января, по завершении зимних праздников.

"Они делают основной упор на численность личного состава и военной техники", — отметил представитель ГУР.

Напомним, что США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине. В списке вооружений для ВСУ — ракеты Sparrow, Zuni, TOW, гаубицы Paladin, БМП Bradley и другие вооружения и техника.

Ранее Фокус сообщал, что Германия поставит Украине системы Patriot и подготовит экипажи Marder.