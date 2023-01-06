Мобілізація в РФ: у російську армію хочуть призвати ще пів мільйона людей, — ГУР

За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, мобілізованих планують залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході й півдні України.

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У Кремлі планують провести нову хвилю мобілізації та поповнити ЗС РФ 500 000 військовослужбовців на додаток до 300 000, яких мобілізували в жовтні. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє The Guardian.

За його словами, представники України вважають, що мобілізовані братимуть участь у наступах операціях ЗС РФ навесні та влітку на сході та півдні України.

Якщо припущення представників ГУР виявляться правильними, ЗС РФ за кілька місяців практично подвоїть свої довоєнні сили. За даними військової розвідки України, зараз проти нашої країни розгорнуто російські сухопутні війська чисельністю 280 тисяч.

За словами Скібіцького, ЗС РФ знадобиться близько двох місяців, щоб сформувати війська, їхній успіх чи невдачі залежатимуть від того, наскільки добре вони озброєні та навчені. Багато залежатиме і від продовження постачання в Україну західних озброєнь і боєприпасів для резервних частин, що готуються.

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За оцінками ГУР, нову хвилю мобілізації в РФ можуть почати проводити з 15 січня після завершення зимових свят.

"Вони роблять основний акцент на чисельності особового складу й військової техніки", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що США анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні. У списку озброєнь для ЗСУ — ракети Sparrow, Zuni, TOW, гаубиці Paladin, БМП Bradley та інші озброєння й техніка.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина надасть Україні системи Patriot і підготує екіпажі Marder.