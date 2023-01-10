Оккупанты на Донбассе составляют списки детей для мобилизации, — Силы спецопераций

Дети, которые родились в 2005 и 2006 годах, должны стать на обязательный воинский учет, введенный россиянами.

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Оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей формируют списки детей, которых могут мобилизовать в ряды ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Центра национального сопротивления, который функционирует при Силе специальных операций Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, на неподконтрольном Киеву Донбассе дети, которые родились в 2005 и 2006 годах, должны стать на обязательный воинский учет, введенный россиянами.

В Центре национального сопротивления предупреждают, что оккупанты рассматривают сценарий мобилизации школьников в ряды ВС РФ для задействования их в боевых действиях против Сил обороны Украины. В первую очередь, речь идет о детях, которые в 2023 году достигнут совершеннолетия.

"В настоящее время постановка на так называемый воинский учет в оккупационных военкоматах происходит на захваченных районах Луганщины и Донетчины. Как информирует подполье, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году", — говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления, в связи с возможной мобилизацией выпускников в ряды ВС РФ, призывает родителей как можно быстрее выехать с детьми на подконтрольную Украине территорию.

Отметим, что в декабре Центр нацсопротивления сообщал о принудительной депортации несовершеннолетних украинцев из Луганской области. По данным ведомства, которое функционирует при Силах спецопераций, оккупанты проводят тотальные медицинские обследования подростков и отправляют их в детские лагеря, расположенные на территории РФ.

О военных преступления ВС РФ в отношении детей на оккупированном Донбассе в декабре также рассказывал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Россияне, как отмечал топ-чиновник, массово депортируют подростков из прифронтового региона в Чечню для "патриотического воспитания".