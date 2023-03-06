Кадыров вербует в свои отряды боевиков "ДНР", чтобы укрепить власть на Донбассе, — ЦНС

Бойцы главы Чечни также готовят людей, которые в будущем будут ответственны за охрану "оккупационных властей" на захваченных территориях, как отметили в ЦНС.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков из т.н. "ДНР" в ряды своей армии, так как хочет укрепить собственные позиции на политической арене. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По имеющейся информации, на временно оккупированных территориях Рамзан Кадыров делает все возможное для того, чтобы усилить свою власть, а его боевики продолжают "обеспечивать порядок" на Донбассе. То есть происходят попросту репрессии, как отметили в ЦНС.

Назначаются чиновники после одобрения главы Чечни и в регион направили уже свыше 300 кадиев. Все это свидетельствует об одном — политик намерен увеличить свое влияние на оккупированных украинских областях, чтобы в будущем получить еще больше власти.

"Теперь глава "ДНР" Денис Пушилин согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, расположенного в Чечне. Кроме этого, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти", — говорится в сообщении.

Усиление влияния еще показывается в том, что бойцы Рамзана Кадырова фактически готовят тех, кто будет отвечать за личную охрану "оккупационных властей".

Напомним, 3 марта издание Bild писало, что к Кадырову в Чечню прилетел известный нефролог из ОАЭ. По словам российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, причиной проблем со здоровьем чеченского лидера может быть отравление. Именно по этой причине Кадыров не доверяет российским врачам.

2 марта Рамзан Кадыров написал, что после ЧП в Брянской области российские власти должны ввести военное положение в отдельных регионах. Он призвал власти РФ тщательно расследовать инцидент и применить "самые жесткие меры наказания".