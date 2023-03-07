Россия не объявит очередную волну мобилизации раньше лета, — ISW

Аналитики полагают, что в Кремле вернулись к скрытой мобилизации, чтобы избежать обнародования приказа о масштабном принудительном призыве в ряды ВС РФ.

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Кремль возвращается к кампании по "молчаливой мобилизации", чтобы избежать приказа об очередном крупном принудительном призыве в резерв. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 6 марта.

Сообщается, что российские Telegram-каналы начали размещать объявления о наборе в существующие добровольческие батальоны после прекращения таких призывов в сентябре 2022 года, когда началась мобилизация недобровольного резерва. Некоторые местные российские чиновники также создают мобильные призывные пункты для рекламы добровольной военной службы по контракту.

В ISW сообщают, что московский психиатр призывает мужчин, склонных к суициду, поступать на военную службу, а ЧВК "Вагнер" призывает россиян пополнить свои ряды почти в 30 российских городах. Кроме того, российские оккупационные чиновники регистрировали на военную службу подростков 2006 года рождения из оккупированной Луганской области. Украинский Генеральный штаб также сообщил, что военкоматы в оккупированной Донецкой области получили указания уточнить личные данные офицеров запаса в возрасте до 65 лет, а также солдат, сержантов и прапорщиков в возрасте до 50 лет.

По мнению аналитиков, такие добровольные призывные кампании могут также указывать на то, что у Кремля заканчиваются боеспособные резервы для продолжения наступательных операций после Бахмутской битвы и неудачных наступлений в районе Угледара и в Луганской области.

В Кремле, по всей видимости, надеются, что таких нерегулярных сил будет достаточно для удержания российской инициативы на фронте. Вместе с тем, в ISW полагают, что Кремль не будет запускать очередную волну мобилизации раньше лета 2023 года, поскольку весенний призывной цикл должен начаться 1 апреля.

"Вероятно, это также объясняет, почему российские войска используют учебные полигоны в Беларуси для восстановления соединений, пострадавших в боях. Если бы Путин решил объявить мобилизацию сейчас, то, скорее всего, ему пришлось бы отложить весенний призывной цикл, причем на более длительный срок, чем одномесячная задержка осеннего призывного цикла, вызванная его призывом резервистов в сентябре 2022 года", — сказано в отчете.

Напомним, 3 марта оппозиционное росСМИ "Медуза" опубликовало материал, в котором журналисты подсчитали реальное количество российских мобилизованных благодаря срочным бракосочетаниям. Речь идет о более 527 тысяч человек.

Ранее, 27 февраля, аналитики ISW сообщали, что осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и вынудило объявить частичную мобилизацию 21 сентября.

Днем ранее, 26 февраля, в ISW предположили, что в Кремле могут столкнуться с дефицитом новобранцев. Увеличение мобилизационного резерва приведет к тому, что на войну в Украине будут отправлять физически непригодных молодых россиян, что также скажется на экономике страны.