"Вместо кадровой российской армии": в "ЛНР" детей ставят на "воинский учет"

Российские оккупанты усилили розыск лиц, которые планируют уклоняться от призыва на захваченных территориях. Найденных уклонистов сразу увозят в соответствующие пункты.

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В "ЛНР" несовершеннолетних подростков начали ставить на воинский учет, а уже в следующем году их могут отправить воевать против Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Луганской областной военной администрации.

Ставят на учет подростков 2006 года рождения в срочном порядке и соответствующие "комиссии" начали работу над этим.

"До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР". То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии. Также продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но обязаны быть на воинском учете", — говорится в сообщении.

Также оккупационные "власти" т.н. "ЛНР" усилили розыск лиц, которые уклоняются от "призыва". Таких мужчин планируют сразу же задерживать и доставлять в "пункты призыва" без возможности попрощаться с родными, как отметили в Луганской ОВА.

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях

Накануне в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что на оккупированных территориях снова задумались о новой волне мобилизации. В частности речь идет о жителях города Горловка, что в Донецкой области.

Руководителям учебных заведений пришло письменное извещение о том, чтобы поставить на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

"С целью восполнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 17 февраля в горсовете Мариуполе отметили, что в оккупированном городе стартовала открытая мобилизация в ряды ВС РФ. Мобилизационное распоряжение пришло в одну из школ города — под призыв в ряды оккупационных войск попадают мужчины-предподаватели, которые одними из первых оформили российские паспорта.