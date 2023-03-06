"Замість кадрової російської армії": в "ЛНР" дітей ставлять на "військовий облік"

Російські окупанти посилили розшук осіб, котрі планують ухилятися від призову на захоплених територіях. Знайдених ухилягнтів одразу відвозять до відповідних пунктів.

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У ЛНР неповнолітніх підлітків почали ставити на військовий облік, а вже наступного року їх можуть відправити воювати проти України. Про це повідомили в Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

Терміново ставлять на облік підлітків 2006 року народження, і відповідні "комісії" розпочали роботу над цим.

"До 31 березня їм необхідно розшукати й поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, які мешкають у так званій "ЛНР". Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії. Також продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але мають бути на військовому обліку", — йдеться в повідомленні.

Також окупаційна "влада" т.зв. "ЛНР" посилила розшук осіб, які ухиляються від "призову". Таких чоловіків планують одразу ж затримувати й доставляти до "пунктів призову" без можливості попрощатися з рідними, як зазначили в Луганській ОВА.

Примусова мобілізація на окупованих територіях

Напередодні в Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що на окупованих територіях знову замислилися про нову хвилю мобілізації. Зокрема йдеться про мешканців міста Горлівка, що на Донеччині.

Керівникам навчальних закладів надійшло письмове повідомлення про те, щоб поставити на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

"Із метою поповнення масштабних втрат у живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, у Горлівці Донецької області з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців до лав російських окупаційних військ", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, 17 лютого в міськраді Маріуполі зазначили, що в окупованому місті стартувала відкрита мобілізація в лави ЗС РФ. Мобілізаційне розпорядження прийшло до однієї зі шкіл міста — під призов в лави окупаційних військ потрапляють чоловіки-викладачі, які одними з перших оформили російські паспорти.