Скрытая мобилизация: РФ набирает от 20 тысяч человек ежемесячно, — ГУР

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, скрытая мобилизация в России продолжается, однако моральное состояние мобилизованных на крайне низком уровне.

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Власти РФ проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Тот факт, что скрытая мобилизация в РФ продолжается и готовятся новые мобилизационные меры, говорит о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно. Этот процесс продолжается, и в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные меры. Все цифры известны и изучаются", — сообщает представитель ГУР.

По словам Юсова одной мобилизации недостаточно, поскольку России еще требуется обучать мобилизованных, а тренировочных баз на территории РФ недостаточно, поэтому приходится использовать Беларусь и белорусские полигоны.

"Сейчас их армия неэффективна, не обеспечена, не обучена должным образом, и об этом говорят потери на поле боя. Количество аудиоперехватов с паническими настроениями на передовой очень велико. Обнародуется только часть. Если говорить о моральном состоянии, то у мобилизованных оно на крайне низком уровне. Если бы была возможность бежать, то большинство мобилизованных уже бы это сделали", – подчеркнул он.

Юмов отметил, что количественно у России много живой силы и техники, но если говорить о качестве, то она "закончилась в первые волны полномасштабного вторжения".

На прошлой неделе Фокус писал о том, что Минобороны России в рамках скрытой мобилизации с 1 апреля планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных.

В феврале генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, рассказал, что Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад.