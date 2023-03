"Щоб не оголошувати мобілізацію": Кремль заманює росіян на війну грошима та пільгами, — АР

За інформацією аналітиків, таким чином РФ намагається уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації після того, як перша виявилася провальною.

Російський уряд фінансово заохочує чоловіків іти добровольцями або у тимчасових пунктах вербування, або за допомогою телефонних дзвінків, щоб не оголошувати нову хвилю мобілізації. Про це сьогодні, 26 березня, пише Associated Press.

Видання пише, що Кремль наказав місцевій владі залучити певну кількість добровольців. Деякі чиновники оголосили про створення центрів вербування з метою змусити чоловіків підписувати контракти, що дозволяють їх відправляти у бій як професійні воєєні. Оголошення з'явилося на державних вебсайтах та в соціальних мережах державних установ та організацій, зокрема бібліотек та шкіл.

Таким чином, згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, РФ може "уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації" після того, як перша виявилася настільки непопулярною.

Як приклад — муніципальна адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3800 доларів за реєстрацію, а якщо чоловіка відправлять до України – місячну зарплату до 2500 доларів та близько 100 доларів на день за "участь в активних наступальних операціях" та 650 доларів "за кожен кілометр "просування у складі штурмових груп".

Там також пообіцяли, що солдат може претендувати на пільги щодо виплат кредитів і податків, вступу дітей до ВНЗ та компенсацію сім'ям у разі смерті чи поранення.

Нагадаємо, 21 березня в ГУР заявили, що влада РФ проводить у країні приховану мобілізацію, що дозволяє поповнювати ряди окупантів на мінімум 20 тисяч людей на місяць.

Минулого тижня Фокус писав про те, що Міноборони Росії в межах прихованої мобілізації з 1 квітня планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч воєнних.

У лютому генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес розповів, що Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід.

А тим часом, за інформацією Bloomberg, засновник приватної воєнної компанії "Вагнер" Євген Пригожин має намір призупинити операції своїх бійців в Україні та зосередиться на Африці.