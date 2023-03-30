Увеличат численность: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию (документ)

В президентском указе говорится о том, что с 1 апреля до 15 июля на службу планируют призвать 147 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ 30 марта опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно тексту указа Путина, призыв на срочную военную службу начинается с 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. За этот период планируют призвать 147 тысяч человек.

В документе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призыва.

Указ Путина о призыве в армию Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывные комиссии принимают меры, связанные с призывом на военную службу", — говорится в президентском указе.

Отметим, что предыдущий призыв начался 1 ноября 2022 года и продлился до 31 декабря 2022 года. Тогда российский президент поставил задачу привлечь на службу 120 тысяч человек.

Напомним, 28 марта стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, который "позволяет" мобилизовать украинцев на оккупированной территории.

Также 29 марта сообщалось, что на сайте Верховной Рады опубликован законопроект, который предлагает право на демобилизацию после 18 месяцев службы.