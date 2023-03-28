Без документов и возрастных ограничений: Путин подписал указ о мобилизации украинцев (фото)

Речь идет о жителях оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украинцам для вступления в ряды ВС РФ не обязательно иметь российский паспорт или достигать определенного возраста.

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27 марта в России опубликовали новый указ президента Владимира Путина — "Об особенностях поступления на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Особым в нем оказалось отсутствие ограничений для украинцев. Об этом известно из самого документа, обнародованного на официальном портале.

"Предельный возраст вступления на службу (…) для таких лиц не устанавливается", — написано в указе Путина.

Однако, как утверждается в документе, ограничение устанавливает закон РФ о службе в органах внутренних дел. Пункт, на который ссылаются в новом указе, диктует только возраст ухода на пенсию для лиц на разных должностях. Это может быть 50–65 лет в зависимости от карьерных достижений.

Но хоть указом и установлены какие-то ограничения по возрасту, даже они — размыты. Ведь в том же документе далее написано, что, несмотря на достижение возраста выхода на пенсию, лицо еще 5 лет сможет заключать контракт с Россией о службе. Единственное "но" — она не может длиться больше года, однако контакт можно подписывать повторно.

Медицинский осмотр для мобилизованных украинцев готовы проводить "заочно" — в формате рассмотрения имеющихся справок. Психологический отбор проходить не надо, как и иметь российский паспорт — подойдут и другие документы.

Также в указе Путина отмечено, что даже службу в украинских правоохранительных структурах, Вооруженных силах и военных формированиях признают и будут учитывать для подсчета стажа.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ Фото: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Напомним, 26 марта в телеэфире российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что только в РФ соблюдают права человека. По его мнению, Россия – единственная страна, в которой царят свобода и уважение.

Позже, 27 марта, полковник ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что Россия продвигает новый фейк о ВСУ. Пропагандисты утверждают, что защитники Украины стреляли по гражданской машине. Однако видео, которым россияне "подтверждают" свои слова, вызывает множество вопросов.