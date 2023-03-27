"Единственная страна": Соловьев считает, что только в РФ придерживаются прав человека (видео)

Российский пропагандист заявил, что пока весь мир бушует, только Россия так сохранила "европейские ценности", что "люди стали жить на два года больше".

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Вчера, 26 марта, во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1", один из главных пропагандистов Кремля Соловьев высказался, что "Россия — это единственная страна, где соблюдаются права человека".

"Макрон вон из власти. Ты презренен, как и Бербок (Анналена Бербок, Министр иностранных дел Германии — ред.). Как и вся немецкая сволочь, которая возрождает нацизм в Европе. Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и к его правам — это Россия. И это единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности", — сообщил в эфире Соловьев.

По его словам, как результат, средняя продолжительность жизни россиян выросла на два с лишним года. Впрочем, откуда у него такие цифры Соловьев не уточнил .

Кроме того, Соловьев утверждал, что только на территории России и Китая) сохраняется "спокойствие", тогда как весь остальной мир "бушует".

Напомним, 21 марта в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из экспертов упал в обморок. Обморок случился с возглавляющим школу востоковедения Высшей школы экономики профессором Андреем Карнеевым в момент, когда в эфире обсуждали генезис США и их роли в полномасштабной войне России с Украиной.

Также в марте экс-сотрудник ФСБ Сергей Асташин рассказывал иностранным СМИ, что Владимир Соловьев в 90-х годах пытался нанять киллера для устранения известного "вора в законе" Отари Квантришвили.