Пропагандист Соловьев заказывал убийство известного "вора в законе", — СМИ (фото)

Главной целью "заказа", по словам экс-сотрудника ФСБ Сергея Асташина, был известный в 90-х Отари Квантришвили, получавший прибыль от игорного бизнеса и поставок нефти. Соловьев готов был заплатить $20 тысяч за поиск киллера для убийства "авторитета".

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в 90-х годах пытался нанять киллера для устранения известного "вора в законе" Отари Квантришвили. Об этом говорится в материале издания The Insider от 16 марта

О планах Соловьева в комментарии журналистам рассказал экс-сотрудник ФСБ Сергей Асташин. Бывший оперативник заявил, что решил связаться с журналистами после того, как услышал высказывание пропагандиста на телевидении, которое его взбесило.

"Я вот занимался бизнесом, никогда никому не платил, и, если на нас наезжали, мы с ребятами брали автоматы", — сказал пропагандист.

По словам Асташина, он познакомился с Соловьевым в 1993 году, когда проверял его офис на наличие жучков. Спустя несколько дней Соловьев обратился к сотруднику ФСБ с просьбой найти киллера для убийства Отари Квантришвили.

За услугу Соловьев предлагал 20 тысяч долларов, подчеркнув, что это не его деньги, а "выделенные". Асташин предположил, что в то время пропагандиста могла завербовать ФСБ, так как начальник академии Министерства безопасности РФ был уведомлен о его "заказе".

"То, что его под себя контора могла подмять, — это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", — рассуждает бывший сотрудник спецслужб.

Сергей Асташин также добавил, что готов подтвердить свои показания против Владимира Соловьева в суде.

Кто такой Отари Квантришвили

Российский криминальный авторитет грузинского происхождения Отари Квантришвили по кличке Оторик владел долями в нескольких московских казино и банках, получал прибыль от транспортировки нефти и контролировал добычу ценных металлов вместе с вором в законе Сильвестром.

В 90-х годах Квантришвили совместно с Иосифом Кобзоном основал Фонд помощи правоохранителям "Щит и лира" и "Ассоциацию XXI век". Он также был учредителем партии "Спортсмены России".

Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили

Сергей Асташин утверждает, что отказался содействовать убийству Квантришвили, однако 5 апреля 1994 года вора в законе все-таки застрелили. Расследование убийства долгое время стояло на месте, поскольку киллер не оставил после себя улик.

Спустя 12 лет в убийстве Квантришвили сознался себя штатный киллер "медведей" Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша-Солдат, совершивший 12 доказанных убийств и покушений. Он заявил, что его нанял Сильвестр, у которого возник конфликт с Отариком из-за Туапсинского НПЗ.

Напомним, что 15 марта стало известно об еще одной вилле Владимира Соловьева на берегу озера Комо в Италии. Дом, записанный на мать пропагандиста стал уже пятым известным объектом недвижимости, принадлежащем его семье в этом районе.

Ранее, 12 февраля, мы также писали о том, что в сети всплыли снимки сына Владимира Соловьева Даниила, на которых парень позирует с макияжем и маникюром рамках рекламной кампании салона красоты "КОНТОРА Владислава Лисовца".