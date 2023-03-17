Пропагандист Соловйов замовляв убивство відомого "злодія в законі", — ЗМІ (фото)

Головною метою "замовлення", за словами екс-співробітника ФСБ Сергія Асташіна, був відомий у 90-х Отарі Квантрішвілі, який отримував прибуток від грального бізнесу та постачання нафти. Соловйов був готовий заплатити $20 тисяч за пошук кілера для вбивства "авторитету".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов у 90-х роках намагався найняти кілера для усунення відомого "злодія в законі" Отарі Квантрішвілі. Про це йдеться у матеріалі видання The Insider від 16 березня

Про плани Соловйова у коментарі журналістам розповів ексспівробітник ФСБ Сергій Асташин. Колишній оперативник заявив, що вирішив зв'язатися з журналістами після того, як почув висловлювання пропагандиста на телебаченні, яке його розлютило.

"Я ось займався бізнесом, ніколи нікому не платив, і якщо на нас наїжджали, ми з хлопцями брали автомати", — сказав пропагандист.

За словами Асташина, він познайомився із Соловйовим у 1993 році, коли перевіряв його офіс на наявність жучків. Через кілька днів Соловйов звернувся до співробітника ФСБ із проханням знайти кілера для вбивства Отарі Квантрішвілі.

За послугу Соловйов пропонував 20 тисяч доларів, наголосивши, що це не його гроші, а "виділені". Асташин припустив, що на той час пропагандиста могла завербувати ФСБ, оскільки начальника академії Міністерства безпеки РФ було повідомлено про його "замовлення".

"Те, що його під себе контора могла підім'яти, — це сто відсотків. Тут треба бути повним ідіотом, щоб такий шанс упускати. Сам подивися, скільки на той час було яскравих зірок на телебаченні. Де вони зараз? А в нього все пре і пре", — міркує колишній співробітник спецслужб.

Сергій Асташин також додав, що готовий підтвердити свої свідчення проти Володимира Соловйова у суді.

Хто такий Отарі Квантрішвілі

Російський кримінальний авторитет грузинського походження Отарі Квантрішвілі на прізвисько Оторик володів частками в кількох московських казино і банках, отримував прибуток від транспортування нафти і контролював видобуток цінних металів разом зі злодієм у законі Сільвестром.

У 90-х роках Квантрішвілі спільно з Йосипом Кобзоном заснував Фонд допомоги правоохоронцям "Щит та ліра" та "Асоціацію XXI століття". Він також був засновником партії "Спортсмени Росії".

Йосип Кобзон та Отарі Квантрішвілі

Сергій Асташин стверджує, що відмовився сприяти вбивству Квантрішвілі, проте 5 квітня 1994 року злодія в законі таки застрелили. Розслідування вбивства тривалий час стояло на місці, оскільки кілер не залишив по собі доказів.

Через 12 років у вбивстві Квантрішвілі зізнався штатний кілер "ведмедів" Олексій Шерстобітов на прізвисько Льоша-Солдат, який вчинив 12 доведених вбивств і замахів. Він заявив, що його найняв Сільвестр, у якого виник конфлікт з Отаріком через Туапсинський НПЗ.

Нагадаємо, що 15 березня стало відомо про ще одну віллу Володимира Соловйова на березі озера Комо в Італії. Будинок, записаний на матір пропагандиста, став уже п'ятим відомим об'єктом нерухомості, що належить його родині в цьому районі.

Раніше, 12 лютого, ми також писали про те, що в мережею розійшлись знімки сина Володимира Соловйова Данила, на яких хлопець позує з макіяжем і манікюром в рамках рекламної кампанії салону краси "КОНТОРА Владислава Лисовця".