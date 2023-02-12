Син пропагандиста Соловйова живе у Лондоні, який його батько закликав бомбардувати

Даніїл Соловйов, за чутками, працює моделлю і не збирається на фронт, хоч сам Соловйов закликав відправляти на фронт солдатів-строковиків.

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У мережі випливло нове фото Даніїла Соловйова, одного з восьми дітей відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова. На знімку 22-річний Данило позує з макіяжем та манікюром. Користувачі Twitter пожартували, що він міг підписати контракт із модельним агентством. Піст став вірусним.

"Син Володимира Соловйова Даніїл Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт із Міністерством оборони Росії та вирушити за захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством", — сказано в гумористичному твіті. Він з'явився на тлі заяв Соловйова-старшого про те, що на війну в Україні потрібно відправляти солдатів-строковиків. Цей обліковий запис у Twitter відомий тим, що його гумористичні пости найчастіше виявляються правдивими, як зазначили у коментарях.

[ + – ] Даніїл Соловйов — син Володимира Соловйова Фото: Соцмережi

Також телеведучий відомий своїми різкими заявами проти ЄС та США, також на своєму шоу він закликав ударити по європейських столицях ракетами. "Берлін, Париж, Лондон і Брюссель готові горіти від ударів наших ракет? А якщо знадобиться від використання тактичної ядерної зброї?" — питав Соловйов в ефірі, при тому, що, за чутками, його діти та Даніїл, зокрема, живуть за кордоном і в Лондоні теж

Фото Даніїла Соловйова, яке розійшлося по мережі, знято в межах рекламної кампанії салону краси "КОНТОРА Владислава Лісовця". Салон популярний серед російського бомонду, серед його клієнток Крістіна Орбакайте.

Нагадаємо, у Володимира Соловйова, який закликає російських громадян йти на війну з Україною вісім дітей та два сини призовного віку, але вони, очевидно, на фронт не поспішають.

Даніїл – син Соловйова від його третього шлюбу з моделлю Ельгою Сепп, дочкою гумориста Віктора Коклюшкіна. Про нього відомо лише те, що закінчив престижну Ломоносівську школу в Москві.

[ + – ] Володимир Соловйов зі своєю третьою дружиною Ельгою Сепп Фото: РИА Новости

Про 34-річного Олександра Соловйова, сина ведучого від першого шлюбу, відомо більше: він із 18 років навчався у Лондоні на режисера. У Росії її Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів. Зокрема, знімав рекламу для державного "Сбербанку".

[ + – ] Олександр Соловйов — ще один син Володимира Соловйова Фото: Соцмережi

Нагадаємо, в одному із своїх виступів Володимир Соловйов закликав росіян не боятися смерті. "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ми ж у рай потрапимо!" — прокоментував Соловйов.

Телеведучий також уточнив, що смерть "це закінчення одного земного шляху та початок іншого".