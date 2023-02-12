Сын пропагандиста Соловьева живет в Лондоне, который его отец призывал бомбить

Даниил Соловьев, по слухам, работает моделью и не собирается на фронт, хоть сам Соловьев призвал отправлять на фронт солдат-срочников.

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В Сети всплыло новое фото Даниила Соловьева, одного из восьми детей известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. На снимке 22-летний Даниил позирует с макияжем и маникюром. Пользователи Twitter пошутили, что он мог подписать контракт с модельным агентством. Пост стал вирусным.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", — сказано в юмористическом твите. Он появился на фоне заявлений Соловьева-старшего о том, что на войну в Украине нужно отправлять солдат-срочников. Этот аккаунте в Twitter известен тем, что его юмористические посты чаще всего оказываются правдивыми, как отметили в комментариях.

[ + – ] Даниил Соловьев - сын Владимира Соловьева Фото: Соцсети

Также телеведущий известен своими резкими заявлениями против ЕС и США, также на своем шоу он призывал ударить по европейским столицам ракетами. "Берлин, Париж, Лондон и Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится — от использования тактического ядерного оружия?", — спрашивал Соловьев в эфире, притом, что, по слухам, его дети и Даниил в том числе живут за границей и в Лондоне в том числе.

Фото Даниила Соловьева, которое разошлось по Сети, был снято в рамках рекламной кампании салона красоты "КОНТОРА Владислава Лисовца". Салон популярен среди российского бомонда, среди его клиенток Кристина Орбакайте.

Напомним, у Владимира Соловьева, который призывает российских граждан идти на войну с Украиной восемь детей и два сына призывного возраста, но они, как видно, на фронт не торопятся.

Даниил – сын Соловьева от его третьего брака с моделью Эльгой Сэпп, дочерью юмориста Виктора Коклюшкина. Про него известно только то, что он закончил престижную Ломоносовскую школу в Москве.

[ + – ] Владимир Соловьев со своей третьей женой Эльгой Сэпп Фото: РИА Новости

Про 34-летнего Александра Соловьева, сына ведущего от первого брака, известно больше: он с 18 лет учился в Лондоне на режиссера. В России Александр Соловьев занимается съемкой рекламных роликов. В частности, снимал рекламу для государственного "Сбербанка".

[ + – ] Александр Соловьев - еще один сын Владимира Соловьева Фото: Соцсети

Напомним, в одном из своих выступлений Владимир Соловьев призывал россиян не бояться смерти. "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, мы же в рай попадем!" — прокомментировал Соловьев.

Телеведущий также уточнил, что смерть "это окончание одного земного пути и начало другого".