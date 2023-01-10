"Дайте им повоевать": пропагандист Соловьев призвал отправлять на фронт солдат-срочников (видео)

Российские СМИ отметили, что у самого Соловьева двое сыновей призывного возраста, но ни один из них не только не отправился воевать в Украину, но даже не проходил срочной службы в армии.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире авторского политического шоу призвал власти РФ отправлять на войну против Украины солдат срочной службы. По его словам, в армии много военнослужащих, которые рвутся повоевать, аргументируя тем, что их отцы также воюют в Украине.

Телеведущий перед камерами заявил, что тот "вопрос надо как-нибудь решить", а Госдуме РФ имеет смысл об этом поговорить с Министерством обороны и выработать общую позицию по этому вопросу.

"Всегда на войнах молодые. Я все понимаю, политическая обстановка, личная боязнь, где-то что-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу? Дайте повоевать. Отцы воюют, а дети в армии говорят "пустите", — заявил Соловьев.

Кремлевский пропагандист пытался убедить гостей студии в том, что российские юноши сами стремятся попасть на фронт, а в некоторых случаях даже их матери подталкивают к такому решению. В качестве примера он привел историю, в которой мать одного парня якобы выбросила его вещи с девятого этажа, приказав ехать воевать.

Также телеведущий перед камерами заявил, что российская армия каждые полгода имеет от 120 до 140 тысяч "прекрасно подготовленных" молодых солдат, поэтому этот "вопрос надо как-нибудь решить". По мнению Соловьева, Госдуме РФ имеет смысл об этом поговорить с Министерством обороны и выработать общую позицию по этому вопросу. На что присутствующий в студии депутат Александр Бабаков ответил, что он обещает "очень плотно" поработать над этим во время весенней сессии.

Дети Соловьева

По информации росСМИ, у Владимира Соловьева — четверо сыновей, двое из которых имеют подходящий возраст не только для срочной службы в армии, но и для отправки на фронт в рамках частичной мобилизации. Однако ни 34-летний Александр, ни 19-летний Даниил не состоят в рядах Вооруженных сил РФ. Старший сын после окончания Лондонского университета искусств занимается режиссурой и съемкой рекламных роликов и музыкальных клипов.

[ + – ] Александр Соловьев

Младший же сын после окончания элитной школы пока даже не поступил в ВУЗ. В этих условиях он должен был быть призван на службу в армию, но в списках военнослужащих его нет. По слухам, молодой человек предпочитает воинской службе утехи светской жизни — он постоянно "тусуется", набивает себе татуировки и встречается с особой, которая находится под наблюдением врача психиатра.

[ + – ] Даниил Соловьев

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться смерти и сказал, что "жизнь сильно переоценена". 2 января в эфире телеканала "Россия-1" он подчеркнул, что не стоит бояться того, что неизбежно.