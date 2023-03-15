"Записано на матір": у пропагандиста Соловйова знайшли ще одну віллу в Італії, — ЗМІ
За даними журналістів, на Ірину Соловйову зареєстровано віллу на озері Комо. Загалом Соловйов мав п'ять об'єктів нерухомості в Італії.
У родини російського пропагандиста Володимира Соловйова виявилася нова вілла на озері Комо, яка зареєстрована на його матір Ірину Соловйову. Про це повідомляють "Важливі історії".
На Апеннінах у власності трудівника кремлівської пропаганди було п'ять об'єктів нерухомості.
Розслідували з "Фонду боротьби з корупцією", яким керує опозиціонер Олексій Навальний, з'ясували, що Соловйову належать два будинки цілком, ще один — частково, а ще один записаний на його матір.
Повідомляється, що колишня прессекретарка руху "Наші" Крістіна Потупчик, щодо якої діють санкції Києва, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну переписала на чоловіка триповерховий будинок на околицях Барселони.
Розслідували також нову нерухомість дочки Микити Міхалкова Анни. Сам же режисер має три квартири в Іспанії. Раніше було відомо, що він має будинок в Альфас-де-Пі, біля міста Аліканте, а у власності дружини та дітей знаходиться маєток у Сан-Році.
Пропагандист з "Першого каналу" Артем Шейнін має 100-метрову квартиру в будинку на березі Балтійського моря в місті Паланга (Литва). Наразі місцева влада її заморозила.
Зі свого боку, у артиста Олега Газманова знайшлася нерухомість в Італії та Латвії, а актор Михайло Пореченков володіє будинком в Іспанії.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ планує провокацію на кордоні України та Білорусі. Про це йдеться у публікації ГУР за 9 березня.
Нагадаємо, що Володимир Соловйов підтвердив, що опинився під обстрілом у районі Вугледару. Російський пропагандист зазначив, що спецслужби РФ мають з'ясувати, хто повідомив ЗСУ про його пересування на Донеччині.