"Записано на матір": у пропагандиста Соловйова знайшли ще одну віллу в Італії, — ЗМІ

За даними журналістів, на Ірину Соловйову зареєстровано віллу на озері Комо. Загалом Соловйов мав п'ять об'єктів нерухомості в Італії.

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У родини російського пропагандиста Володимира Соловйова виявилася нова вілла на озері Комо, яка зареєстрована на його матір Ірину Соловйову. Про це повідомляють "Важливі історії".

Будинок Володимира Соловйова, на який накладено арешт

На Апеннінах у власності трудівника кремлівської пропаганди було п'ять об'єктів нерухомості.

Будинок Володимира Соловйова, на який накладено арешт

Розслідували з "Фонду боротьби з корупцією", яким керує опозиціонер Олексій Навальний, з'ясували, що Соловйову належать два будинки цілком, ще один — частково, а ще один записаний на його матір.

Пост Христини Потупчик

Повідомляється, що колишня прессекретарка руху "Наші" Крістіна Потупчик, щодо якої діють санкції Києва, після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну переписала на чоловіка триповерховий будинок на околицях Барселони.

Дім Христини Потупчик

Розслідували також нову нерухомість дочки Микити Міхалкова Анни. Сам же режисер має три квартири в Іспанії. Раніше було відомо, що він має будинок в Альфас-де-Пі, біля міста Аліканте, а у власності дружини та дітей знаходиться маєток у Сан-Році.

Пропагандист з "Першого каналу" Артем Шейнін має 100-метрову квартиру в будинку на березі Балтійського моря в місті Паланга (Литва). Наразі місцева влада її заморозила.

Зі свого боку, у артиста Олега Газманова знайшлася нерухомість в Італії та Латвії, а актор Михайло Пореченков володіє будинком в Іспанії.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ планує провокацію на кордоні України та Білорусі. Про це йдеться у публікації ГУР за 9 березня.

Нагадаємо, що Володимир Соловйов підтвердив, що опинився під обстрілом у районі Вугледару. Російський пропагандист зазначив, що спецслужби РФ мають з'ясувати, хто повідомив ЗСУ про його пересування на Донеччині.