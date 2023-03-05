"Військова контррозвідка розбереться": Соловйов підтвердив, що потрапив під обстріл під Вугледаром

За словами російського пропагандиста, спецслужби РФ мають з'ясувати, хто "злив" ЗСУ інформацію про його пересування по окупованій території Донецької області.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов підтвердив, що потрапив під артилерійський обстріл під час відвідин розташування 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під Вугледаром на Донеччині. Про це він розповів у неділю, 5 березня, в ефірі програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1".

Пропагандист повідомив, що українська артилерія відкрила інтенсивний вогонь по населеному пункту, де саме відбувалася його зустріч із російськими військовими.

"Але нічого, все обійшлося", — наголосив Соловйов.

При цьому росіянин підозрює, що інформацію про переміщення його знімальної команди окупованою територією українського регіону українській стороні могли "злити". Він упевнений, що російські спецслужби розберуться із цим.

"Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення", — додав він.

Нагадаємо, вранці 5 березня Telegram-канал ВЧК-ОГПУ розповів, що головний пропагандист РФ Володимир Соловйов разом зі знімальною групою поїхав під Вугледар, щоб підтримати військових після оприлюднення інформації про величезні втрати морпіхів 155 бригади та підняти їхній бойовий дух. Однак коли Соловйов приїхав у розташування морпіхів, по населеному пункту вдарила артилерія ЗСУ.

Раніше Фокус писав про те, що російські пропагандисти вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну припустилися можливості поразки Російської Федерації у війні.