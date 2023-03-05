"Военная контрразведка разберется": Соловьев подтвердил, что попал под обстрел под Угледаром

По словам российского пропагандиста, спецслужбы РФ должны выяснить, кто "слил" ВСУ информацию о его передвижениях по оккупированной территории Донецкой области.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев подтвердил, что попал под артиллерийский обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой области. Об этом он рассказал в воскресенье, 5 марта, в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Пропагандист сообщил, что украинская артиллерия открыла интенсивный огонь по населенному пункту, где как раз проходила его встреча с российскими военными.

"Но ничего, все обошлось", — подчеркнул Соловьем.

При этом россиянин подозревает, что информацию о перемещениях его съемочной команды по оккупированной территории украинского региона украинской стороне могли "слить". Он уверен, что российские спецслужбы разберутся с этим.

"Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", — добавил он.

Напомним, утром 5 марта Telegram-канал ВЧК-ОГПУ рассказал, что главный пропагандист РФ Владимир Соловьев вместе со съемочной группой поехал под Угледар, чтобы поддержать военных после обнародования информации об огромных потерях морпехов 155 бригады и поднять их боевой дух. Однако когда Соловьев приехал в расположение морпехов, по населенному пункту ударила артиллерия ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что российские пропагандисты впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину допустили возможность поражения Российской Федерации в войне.