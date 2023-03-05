Пропагандист Соловьев попал под обстрел под Угледаром, – соцсети

Соловьева отправили к демотивированным российским военным вместо боеприпасов, которые те просят не первый день.

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Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" и главный пропагандист РФ Владимир Соловьев вместе со съемочной группой поехал под Угледар, чтобы поддержать военных после обнародования информации об огромных потерях морпехов 155 бригады и поднять их боевой дух. Но в какой-то момент визит пошел не по плану, сообщает Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Разрешение приехать в зону боевых действий Соловьеву и его сотрудникам дал лично начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, который должен был обечпечить безопасность пропагандиста. Однако когда Соловьев приехал в расположение морпехов, по этому населенному пункту ударила артиллерия ВСУ.

[ + – ] Военные получили распоряжение обеспечить безопасность Соловьева и других членов съемочной группы Фото: ВЧК-ОГПУ

"Обошлось без жертв, но мотивационная речь Соловьева получилась, по словам очевидцев, несколько смазанной. В статусе жертвы все же оказалась съемочная группа, которой в короткие сроки необходимо слепить отредактированную версию воодушевляющих кадров с бесстрашными морпехами, которые готовы идти на штурм без всякой артиллерийской поддержки (зачем им снаряды?)", – говорится в публикации.

По информации ресурса, за день до визита пропагандистов комбриг морпехов отказался отправлять бойцов на штурм до тех пор, пока им не дадут достаточное количество снарядов. Такое решение он принял, несмотря на запугивания со стороны старших командиров отправить его на ковер к начальнику Генштаба.

Сам Соловьев никак пока что инцидент не прокомментировал. Не сообщают о нем и в федеральных СМИ.

Ранее Фокус писал, что впервые с начала войны в эфире программы Соловьева пропагандисты признали, что помощь Запада Украине не стоит недооценивать, и засомневались в победе Украины. Сам Соловьев уже призывал Кремль использовать ядерное оружие, если тот хочет победить.