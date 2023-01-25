"Только эскалация": топ-пропагандист РФ призвал Путина к ядерным ударам (видео)

По словам Владимира Соловьева, поставляемую Украине военную технику невозможно уничтожить конвенциональным оружием, потому что "у них троекратное превосходство". По Европе "разбросаны тысячи танков Leopard".

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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своих теле- и радиоэфирах призвал Кремль к применению ядерного оружия. Видеозапись выступления Соловьева опубликована на YouTube-канале Russian Media Monitor.

"У войны свои законы: только эскалация. Сейчас им ничего не страшно. Надо прекращать, но прекращать надо жесточайшим образом", — заявил пропагандист.

[ + – ] Владимир Соловьев призвал к применению ядерного оружия

Пропагандист заявил, что для российских солдат Великая Отечественная война продолжается в Украине. Он объяснил, что "воюем против 50 сатанинских стран блока НАТО", которые, по его словам, хотят уничтожить РФ.

Соловьев парировал тезисы своего собеседника, представителя российского парламента Семена Багдасарова, который назвал ядерное опасной тенденцией и предложил Москве совершенствовать наземные силы и обеспечивать их современным оружием.

Антитезис Соловьева состоял в том, что опасная тенденция как раз заключается в том, что ядерное оружие не используется.

Собеседник Соловьева ответил, что без российского оружия танки "Абрамс" поставлялись бы Украине еще раньше и призвал уничтожать обычным оружием западную технику.

Однако пропагандист сказал, что нельзя уничтожить обычным оружием поставляемую Украине технику, потому что "у них троекратное превосходство".

Он также считает, что даже если будут уничтожены порядка 30 танков "Леопард", поставки которых анонсировала Германия, впоследствии Украина получит тысячи таких танков.

"У них несколько тысяч, не у поляков, а, в общем, разбросаны по Европе", — сказал Соловьев.

Напомним, что Испания передаст Украине танки Leopard 2. 53 танка, которые хранятся на испанской базе, требуют ремонта. На это уйдет порядка двух месяцев. Представители испанского Минобороны готовы обеспечить обучение украинских военнослужащих и помощь в обслуживании машин.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Джо Байден может объявить о поставках Украине танков Abrams уже 25 января.