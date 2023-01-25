"Тільки ескалація": топпропагандист РФ закликав Путіна до ядерних ударів (відео)

За словами Володимира Соловйова, військову техніку, що поставляється Україні, неможливо знищити конвенційною зброєю, тому що "в них триразова перевага". По Європі "розкидані тисячі танків Leopard".

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своїх теле- та радіоефірах закликав Кремль до застосування ядерної зброї. Відеозапис виступу Соловйова опубліковано на YouTube-каналі Russian Media Monitor.

"У війни свої закони: тільки ескалація. Зараз їм нічого не страшно. Треба припиняти, але припиняти треба дуже жорстоко", — заявив пропагандист.

[ + – ] Володимир Соловйов закликав до застосування ядерної зброї

Пропагандист заявив, що для російських солдат Велика Вітчизняна війна триває в Україні. Він пояснив, що "воюємо проти 50 сатанинських країн блоку НАТО", які, за його словами, хочуть знищити РФ.

Соловйов парирував тези свого співрозмовника, представника російського парламенту Семена Багдасарова, який назвав ядерне озброєння небезпечною тенденцією і запропонував Москві вдосконалювати наземні сили та забезпечувати їх сучасною зброєю.

Антитеза Соловйова полягала в тому, що небезпечна тенденція саме полягає в тому, що ядерна зброя не використовується.

Співрозмовник Соловйова відповів, що без російської зброї танки "Абрамс" постачалися б Україні ще раніше і закликав знищувати звичайною зброєю західну техніку.

Однак пропагандист сказав, що не можна знищити звичайною зброєю техніку, що поставляється Україні, тому що "в них триразова перевага".

Він також вважає, що навіть якщо буде знищено майже 30 танків "Леопард", постачання яких анонсувала Німеччина, згодом Україна отримає тисячі таких танків.

"У них кілька тисяч, не у поляків, а загалом розкидані по Європі", — сказав Соловйов.

Нагадаємо, що Іспанія передасть Україні танки Leopard 2. 53 танки, які зберігаються на іспанській базі, потребують ремонту. На це піде майже два місяці. Представники іспанського Міноборони готові забезпечити навчання українських військовослужбовців і допомогу в обслуговуванні машин.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден може оголосити про постачання Україні танків Abrams уже 25 січня.