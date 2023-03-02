Катастрофическое поражение под Угледаром выявило серьезные проблемы в ВС РФ, — ISW

Потери россиян в районе города Угледар в Донецкой области свидетельствуют о неспособности российской армии учиться на своих ошибках, считают аналитики американского Института изучения войны.

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На Донетчине в районе Угледара российские оккупанты проиграли крупнейшую танковую битву в Украине, потеряв по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров. Это поражение в американском Институте изучения войны (ISW) связывают с тем, что командование РФ продолжает совершать серьезные ошибки. Об этом говорится в отчете ISW за 1 марта со ссылкой на расследование издания New York Times (NYT).

Сообщается, что российская армия во время наступления в Донецкой области продолжила совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады вблизи Угледара. Это сражение украинская сторона охарактеризовала, как крупнейшее танковое сражение на сегодня.

В нем ВС РФ потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров, что далее заставило их прибегать к фронтальным атакам пехоты.

ВСУ же очертили свою тактику для NYT, заявив, что они заманили российские силы в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины, а затем уничтожить их артиллерией, включая HIMARS.

"Русские подразделения, развернутые в районе Угледара, прежде всего 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученными мобилизованными. Бригада понесла значительные потери в этом районе в октябре 2022 года и снова в феврале 2023 года. Продолжение усиления российских военных неудач будет препятствовать способности ВС РФ проводить эффективные наступательные операции", — говорится в отчете.

В отчете разведки Великобритании за 26 февраля предположили, что элитные российские подразделения из-за значительных потерь в Украине и доукомплектации стали менее профессиональными, чем в начале войны. В частности, упоминается уничтожение 2 колонн бронированной российской техники, принадлежавшей 155-й бригаде ВС РФ.

Ранее в сети появилось видео, как российские кафиры бессмысленно теряют бронированную технику, подрываясь на заминированном поле. После того как танк в голове колонны взрывается из-за мины, ВС РФ это не останавливает, и они продолжают движение по минному полю на бронированной технике, взлетая в воздух один за другим.