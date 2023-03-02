Катастрофічна поразка під Вугледаром виявила серйозні проблеми в ЗС РФ, — ISW

Втрати росіян в районі міста Вугледар на Донеччині свідчать про нездатність російської армії вчитися на своїх помилках, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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На Донеччині в районі Вугледара російські окупанти програли найбільшу танкову битву в Україні, втративши щонайменше 130 танків та бронетранспортерів. Цю поразку в американському Інституті вивчення війни (ISW) пов'язують з тим, що командування РФ і далі робить серйозні помилки. Про це йдеться у звіті ISW за 1 березня, з посиланням на розслідування видання New York Times (NYT).

Повідомляється, що російська армія під час наступу на Донеччині продовжила робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки поблизу Вугледара. Цю битву українська сторона охарактеризувала, як найбільшу танкову битву на сьогодні.

У ній ЗС РФ втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що далі змусило їх вдаватися до фронтальних атак піхоти.

ЗСУ ж окреслили свою тактику для NYT, заявивши, що вони заманили російські сили в зони ураження, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя, а потім знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.

"Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченими мобілізованими. Бригада зазнала значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року та знову в лютому 2023 року. Російські втрати поблизу Вугледара символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Продовження відтворення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності ЗС РФ проводити ефективні наступальні операції", — йдеться в звіті.

У звіті розвідки Великої Британії за 26 лютого припустили, що елітні російські підрозділи через значні втрати в Україні та доукомплектацію стали менш професійними, ніж на початку війни. Зокрема, згадується знищення 2 колон броньованої російської техніки, яка належала 155-й бригаді ЗС РФ.

Раніше в мережі з'явилося відео, як російські окупанти безглуздо втрачають броньовану техніку, підриваючись на замінованому полі. Після того, як танк у голові колони вибухає через міну, ЗС РФ це не спиняє, і вони продовжують рух мінним полем на броньованій техніці, злітаючи в повітря один за одним.