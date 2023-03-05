Пропагандист Соловйов потрапив під обстріл під Вугледаром, – соцмережі

Соловйова відправили до демотивованих російських військових замість боєприпасів, які просять не перший день.

Related video

Ведучий програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1" та головний пропагандист РФ Володимир Соловйов разом зі знімальною групою поїхав під Вугледар, щоб підтримати військових після оприлюднення інформації про величезні втрати морпіхів 155 бригади та підняти їхній бойовий дух. Але візит пішов не за планом, повідомляє Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Дозвіл приїхати в зону бойових дій Соловйову та його співробітникам дав особисто начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, який мав забезпечити безпеку пропагандиста. Однак коли Соловйов приїхав у розташування морпіхів, по цьому населеному пункту вдарила артилерія ЗСУ.

[ + – ] Військові отримали розпорядження забезпечити безпеку Соловйова та інших членів знімальної групи Фото: ВЧК-ОГПУ

"Обійшлося без жертв, але мотиваційна промова Соловйова вийшла, за словами очевидців, була дещо змащеною. У статусі жертви все ж таки виявилася знімальна група, якій у короткі терміни необхідно зліпити відредаговану версію надихаючих кадрів з безстрашними морпіхами, які готові йти на штурм без будь-якої артилерійської підтримки (навіщо їм снаряди?)", — йдеться у публікації.

За інформацією ресурсу, за день до візиту пропагандистів комбриг морпіхів відмовився відправляти бійців на штурм доти, доки їм не дадуть достатньо снарядів. Таке рішення він ухвалив, незважаючи на залякування з боку старших командирів, відправити його на килим до начальника Генштабу.

Сам Соловйов поки що інцидент не прокоментував. Не повідомляють про нього й у федеральних ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що вперше з початку війни в ефірі програми Соловйова пропагандисти визнали, що допомогу Заходу Україні не варто недооцінювати і засумнівалися в перемозі України. Сам Соловйов уже закликав Кремль використати ядерну зброю, якщо той хоче перемогти.