"Записана на мать": у пропагандиста Соловьева нашли еще одну виллу в Италии, — СМИ

По данным журналистов, на Ирину Соловьеву зарегистрирована вилла на озере Комо. В общей сложности у Соловьева было пять объектов недвижимости в Италии.

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У семьи российского пропагандиста Владимира Соловьева обнаружилась новая вилла на озере Комо, которая зарегистрирована на его мать — Ирину Соловьеву. Об этом сообщают "Важные истории".

Дом Владимира Соловьева, на который наложен арест

На Апеннинах в собственности труженика кремлевской пропаганды в общей сложности было пять объектов недвижимости.

Дом Владимира Соловьева, на который наложен арест

Расследовали из "Фонда борьбы с коррупцией", которым руководит оппозиционер Алексей Навальный, выяснили, что Соловьеву принадлежат два дома целиком, еще один — частично, а еще один записан на его мать.

Пост Кристины Потупчик

Сообщается, что бывшая пресс-секретарь движения "Наши" Кристина Потупчик, в отношении которой действуют санкции Киева, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину переписала на супруга трехэтажный дом в окрестностях Барселоны.

Дом Кристины Потупчик

Расследовали также нашли новую недвижимость дочери Никиты Михалкова Анны. Сам же режиссер владеет тремя квартирами в Испании. Прежде было известно, что у него есть дом в Альфас-де-Пи, возле города Аликанте, а в собственности жены и детей находится поместье в Сан-Роке.

У пропагандиста с "Первого канала" Артема Шейнина имеется 100-метровая квартира в доме на берегу Балтийского моря в городе Паланга (Литва). Сейчас местные власти ее заморозили.

В свою очередь, у артиста Олега Газманова нашлась недвижимость в Италии и также в Латвии, а актер Михаил Пореченков владеет домом в Испании.

Ранее Фокус сообщал, что РФ планирует провокацию на границе Украины и Беларуси. Об этом говорится в публикации ГУР за 9 марта.

Напомним, что Владимир Соловьев подтвердил, что оказался под обстрелом в районе Угледара. Российский пропагандист отметил, что спецслужбы РФ должны выяснить, кто уведомил ВСУ о его передвижениях в Донецкой области.